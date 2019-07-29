Дело Фирташа ударило по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета"

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на заявления самих демократов, в частности – Лоуренса Трайба, знаменитого профессора юриспруденции в Гарварде и горячего сторонника импичмента Трампа.

Одним из главных событий накануне отчета Роберта Мюллера в Конгрессе США "Новая газета" называет преданные широкой огласке новые обстоятельства дела украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, экстрадиции которого из Австрии добиваются американские прокуроры.

Как отмечает издание, накануне выступления Мюллера журналист сайта "The Hill" Джон Соломон опубликовал сенсационный материал о том, как прокурор Эндрю Вайсман из команды Мюллера предлагал Фирташу прекратить дело против него в обмен на компромат против Трампа.

Издание отмечает, что после недавнего решения Верховного суда Австрии и Министра юстиции Австрии, признавших экстрадицию Дмитрия Фирташа в США допустимой, в Чикаго уже готовились к приему украинца, как вдруг венский судья постановил, что экстрадиция возможна лишь после рассмотрения нового ходатайства австрийских адвокатов олигарха, которые, по словам представительницы суда, представили "чрезвычайно обстоятельные материалы".

Юристы украинского бизнесмена подтвердили журналисту, что прокурор Эндрю Вайсман пытался дать толчок к тому, что возможные показания Фирташа были даны в нужном направлении. "Сейчас австрийские адвокаты Фирташа доказывают венскому суду, что этот маневр американской прокуратуры свидетельствует о сомнительности и политической мотивировке претензий к их подзащитному", — пишет "Новая газета".

Издание отмечает, что первый заместитель Мюллера Эндрю Вайсман якобы обещал, что команда Мюллера может "разрешить дело Фирташа" в Чикаго, и заверял, что ни минюст США, ни чикагская прокуратура не в состоянии помешать его разрешению, которое может включать снятие с олигарха всех обвинений.

"Защиту смутило то, что Вайсман вел себя нетипично: обычно в таких ситуациях прокуратура сначала просит обвиняемого написать, какую именно информацию он может им предоставить. Но когда Вайсман и работавшие с ним сотрудники ФБР встретились 7 июля 2017 года с американскими адвокатами Фирташа, Вайсман начал делиться с ними своими собственными версиями поступков Трампа, бывшего главы избирательного штаба Пола Манафорта и прочих фигурантов "Рашагейта", — пишет "Новая газета".

Издание отмечает, что в свете этого попытка Вайсмана получить компромат на Трампа выставила расследование Мюллера в новом, неприглядном свете. Тем более, что сам Вайсман, как отмечает издание, политически ангажирован: "Республиканцы особенно недолюбливают бывшего федерального прокурора Эндрю Вайсмана, имя которого не раз упоминалось в ходе выступления Мюллера на Капитолийском холме. Вайсман жертвовал деньги Клинтон и был среди ее сторонников, собравшихся в ночь с 8 на 9 ноября 2016 года праздновать несостоявшийся триумф", — говорится в материале.

Кроме того, подчеркивает издание, дело против Фирташа в тот момент, когда Вайсман предложил сделку, начало разваливаться: два ключевых свидетеля обвинения, по словам Соломона, отказались от своих показаний, а ключевой документ, который чикагская прокуратура обозначила как "Вещдок А", вину Фирташа вовсе не подтверждал.

Как уточняет "Новая газета", австрийские защитники олигарха доказывают, что упоминавшийся выше "Вещдок А", который якобы доказывает намерение Фирташа осуществить коррупционную схему, на самом деле является слайдом из презентации американской консультативной компании "Маккинси" и не имеет никакого отношения к Фирташу.

Когда "Нью-Йорк таймс" первой рассказала об этом вещдоке в декабре прошлого года, "Маккинси" заявила, что еще в 2006 году "Боинг", рассматривавший закупку титана у Фирташа, попросил ее выяснить, с кем предстоит вести дела гиганту американского самолетостроения. "Маккинси" выстроила гипотетическую схему, в рамках которой фирташевский холдинг Bothli Trade A.G. пытался бы форсировать получение лицензии на добычу ильменита в Андхра-Прадеше, инвестируя в этот штат и якобы подкупая индийских деятелей. Слайд, фигурирующий в деле как "Вещдок А", служит иллюстрацией этой воображаемой схемы и не имеет отношения к реальному Фирташу, заявила "Маккинси" после публикации "Нью-Йорк таймс".

Издание также сообщило: адвокаты Фирташа утверждают, что ключевые свидетели обвинения не только отказались летом 2017 года от своих показаний, но и говорят, что ФБР безбожно исказило их слова и заставило подписать показания под нажимом. Один свидетель, например, утверждает, что ФБР забрало у него паспорт и не давало ему вернуться в Индию и что его слова о взятках были вставлены в протокол допроса задним числом.