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29.07.19 19:42

Налоговая милиция добилась возмещения в бюджет 4,2 млн грн неуплаченной платы за землю с киевской компании – арендодателя недвижимости

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве обеспечили возмещение в бюджет 4,2 млн грн неуплаченной платы за землю.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что должностное лицо столичного предприятия - арендодателя недвижимости в период 2017 - 2019 годов, достоверно зная о получении значительных прибылей предприятием от сдачи в аренду нежилых помещений на территории Киева, плату за землю в местный бюджет умышленно не осуществляло.Такие действия привели к уклонению от уплаты 4,2 млн грн платы за землю.

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Благодаря принятым во время следствия мерам нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет решен вопрос об освобождении фигуранта от уголовной ответственности.

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