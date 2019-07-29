Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.07.19 20:41

Тринадцать бойцов Нацгвардии, получивших ранения и минно-взрывные травмы, направлены на реабилитацию в Грузию

29 июля по совместной программе с Министерством обороны Грузии и Нацгвардии на прохождение медико-психологической реабилитации в Тбилиси направлены 13 участников АТО (ООС). Ими стали бойцы, получившие минно-взрывные травмы и огнестрельные ранения в зоне проведения боевых действий на востоке Украины.

нацгвардия

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Программа в реабилитационном центре Министерства обороны Грузии расчитана на 10 дней.

В 2019 году в Национальной гвардии уже прошли реабилитацию 27 военнослужащих на базе медицинского центра в Новых Санжарах на Полтавщине, а также 3 участника ООС (АТО) при содействии иностранных партнеров.

Смотрите: Современный реабилитационный центр Next Step Ukraine для воинов с тяжелыми ранениями открылся в Ирпене. ФОТО

С 2014 года 131 гвардеец прошел реабилитацию в медицинских учреждениях США, Германии, Израиля, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии, Турции, Швеции, Грузии, Литвы, Латвии, Польши.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100