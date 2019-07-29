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29.07.19 20:54

Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачный". ФОТО

Городской совет Днепра решил взять шефство над фрегатом "Гетман Сагайдачный".

Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС "Сагайдачный". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Днепр инфо. 

Об этом мэр Борис Филатов заявил во время празднования 26-й годовщины поднятия на флагмане флага Военно-морских сил Украины. Торжества прошли в Одессе, где дислоцируется фрегат.

"Очень рад в этот день быть с вами. От территориальной общины Днепра хочу передать самые теплые слова. От города, который в 2014 фактически остановил "русскую весну" в Украине. От города, который в настоящее время является родиной добровольного и волонтерского движений. В этом году городской совет Днепра принял решение взять шефство над "Гетьманом Сагайдачным". Мы еще в начале этого пути. Днепровские школьники дважды были здесь в учебных путешествиях. Такой большой и богатый город как Днепр будет помогать такому кораблю должным образом", — отметил Борис Филатов. Мэр Днепра также добавил, что побывать на таком военном корабле всегда было его детской мечтой.

В одной из кают фрегата также висит оберег, который курсанты Днепровской флотилии привезли морякам, когда в прошлом году проходили одну из практик. Тогда устроить бесплатный обмен опытом удалось благодаря договоренностям городского головы Днепра Бориса Филатова с командиром фрегата "Гетман Сагайдачный" Алексеем Корецким, который в свое время закончил флотилию в Днепре.

Моряки и представители командования ВМС отмечают, что двадцать шесть лет службы фрегата - это возраст зрелости. Здесь ежегодно вспоминают историю флагмана "Гетман Сагайдачный".

"Для флота "Сагайдачный" является и прошлым, которым мы можем гордиться, и будущим, на которое мы можем надеяться", — убеждены в командовании.

Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 01
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 02
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 03
Городской совет Днепра взял шефство над флагманом ВМС Сагайдачный 04

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