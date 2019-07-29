Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.07.19 21:16

За выходные в Киеве утонули 2 человека, - ГСЧС

За прошедшие выходные на водных объектах Киева погибли 2 человека.

гсчс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

28 июля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Оболонском районе столицы, в озере "Горащиха" находится тело человека. Отделением водолазной службы КП "Плесо" на расстоянии 60 м от берега на глубине 4 м было обнаружено тело мужчины 1997 года рождения. 

В тот же день в 14:51 поступило подобное сообщение о том, что в заливе "Галерный" на ул. Набережно-Корчеватская, 31 находится тело человека. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 70 м от берега на глубине 7 м достали тело мужчины 1971 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июля на водоемах Украины погибли 122 человека, с начала года - 774, - ГСЧС

Причину обеих трагедий устанавливают правоохранительные органы.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100