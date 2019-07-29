Каждый пограничник, причастный к противоправным схемам, будет нести ответственность, - ГПСУ о задержании руководителя Чопского погранотряда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко отметил по факту задержания правоохранителями заместителя начальника одного из отделов Чопского отряда, сообщает Фейсбук ГПСУ.

Его уличили в Ужгороде сотрудники территориального управления ГБР, расположенного во Львове, и отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Пограничника задержали во время получения второй части взятки в размере 1200 евро, а в целом сумма, которую он требовал и получил, - 1800 евро. Правоохранители установили, что, находясь в сговоре с подчиненными, он наладил противоправную схему по вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие в перемещении через границу сигарет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники СБУ поймали на взятке руководителя Чопского пограничного отряда. ФОТО