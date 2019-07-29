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29.07.19 21:46

За месяц до годовщины трагедии под Иловайском режиссеры фильма "Война химер" Старожицкие выложили ленту для свободного просмотра

Ровно через месяц, 29 августа, день памяти погибших под Иловайском. Для того, чтобы как можно больше людей знали и помнили об этих событиях, режиссеры фильма "Война химер" Анастасия и Мария Старожицкие открыли свободный доступ к просмотру своего фильма

За месяц до годовщины трагедии под Иловайском режиссеры фильма "Война химер" Старожицкие выложили ленту для свободного просмотра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фильм можно посмотреть ПО ССЫЛКЕ, на первой украинской онлайн-платформе документалистики

Бойцы добровольческих батальонов, ушедшие на войну с Майдана, освобожденные города и их жители, Иловайский котел, свидетельства российских пленных, расстрел колонны и выход из окружения – все это и задокументировано на видео, и пережито авторами и персонажами "Войны химер", уникального документа эпохи.

"Как показала уже двухлетняя история кинопоказов "Войны химер", - рассказывают режиссеры, - очень важны встречи со зрителями, обсуждения, резонанс, поэтому хотим напомнить, что предоставляем копию фильма, который сделали сами и за свой счет, всем желающим для проведения бесплатных кинопоказов, в Украине и за рубежом и уже два года поддерживаем эту инициативу "народной дистрибуции".

Следующим фильмом Анастасии и Марии Старожицких должна стать абсурдистская антиутопия "Отдушина", уже художественный полнометражный фильм, в котором проблема глобального потепления в поствоенном мире недалекого будущего получит неожиданное решение. На нынешнем этапе идет подбор команды и поиск единомышленников.

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