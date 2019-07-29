Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.07.19 22:03

"Надеюсь, что смена власти приведет к креативным идеям в решении конфликта в Украине", - Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена власти в Украине будет способствовать выработке "креативных" идей относительно того, как урегулировать конфликт с РФ.

помпео

Так он ответил на вопрос, есть ли прогресс в ситуации в Украине, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы работаем с новой властью Украины - у них только что прошли парламентские выборы. Также у них есть новый президент, надеюсь, что это приведет к креативной идей относительно того, как решить проблему. Конфликт в Украине настоящий, бои продолжаются - не каждый день, но много", - сказал госсекретарь США.

Также председатель Государственного департамента еще раз подтвердил позицию США по оккупации Крыма Россией. На вопрос модератора, или Крым никогда не вернется в Украину, Помпео ответил: "Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео и Могерини обсудили вопросы безопасности и обороны в Европе, а также Украину, Молдову и РФ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100