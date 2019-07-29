ЦИК принял протоколы с "мокрой" печатью у предпоследнего округа - №198

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центризбиркома.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

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ЦИК поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 79 с пометкой "Уточненный" до 31 июля.

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Всего в Украине создано 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

По состоянию на 26 июля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. Согласно этим результатам в Верховную Раду проходят пять партий: "Слуга народа" (получила 43,16% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%), "Батькивщина" (8,18%), "Европейская солидарность" (8,10%), "Голос" (5,82%).

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