Кремль остановит агрессию, если не сможет манипулировать украинской политикой - Хербст



В этом убежден бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического Совета" Джон Хербст, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Об этом он рассказал в Вашингтоне после панельной дискуссии "Атлантического совета" по результатам парламентских выборов в Украине.

"Думаю, в Москве есть люди, которые уже понимают, что российская агрессия не достигает успеха. Поэтому и продолжения агрессии, возможно, также не принесет успеха", - рассказал Хербст.

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Экс-посол убежден, что "дальнейшие агрессивные действия" РФ не исключены, но сомневается в возможности масштабного наступления, в котором Россия захватила бы значительную дополнительную территорию, ведь это "ослабило бы их международную позицию".

"Подозреваю, что когда они осознают, что не способны манипулировать политическими процессами в Украине, они начнут принимать правильные решения. А именно - убираться из Донбасса и прекратить агрессию ", - отметил он.

Хербст также поделился ожиданиями от предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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"Я надеюсь, что эта встреча состоится, а лидеры установят хорошие персональные отношения. Надеюсь, что результатом визита станет больше американская поддержка Украины в противостоянии российской агрессии. Я также надеюсь, что в результате Украина возьмет на себя определенные обязательства осуществить мощные шаги против коррупции и на пути осуществления реформ", - отметил он.

Директор Евразийского центра "Атлантического Совета" отметил, что дата визита пока не известна, и он может произойти как в конце лета, так и позже - осенью.

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