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30.07.19 00:05

18% экономически активного населения Украины трудоустроено за рубежом, - Минфин

Украинцы которые находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом составляет 3,2 миллиона человек. Это 18% всего экономически активного населения страны.

заробитчане

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины по июль 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как отмечают в Минфине, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

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Высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

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