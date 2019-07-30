Признание в США Голодомора геноцидом стало возможным благодаря работе с еврейскими организациями, - Чалый

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол Украины в США Валерий Чалый сказал в интервью Укринформу.

"Идея заключалась в том, чтобы, прежде всего, объяснить важность этого вопроса нашим партнерам из еврейских организаций США, из других диаспор. Вы знаете, что в свое время было настороженное отношение к признанию Голодомора геноцидом и выведению этой трагедии на уровень с Холокостом евреев. Искренне благодарен, что еврейские организации в США поддержали нашу идею после объяснений масштабов трагедии и в условиях атаки сначала диктаторского режима СССР, а затем и России против народа Украины", - рассказал Чалый.

По его словам, основная сложность о признании Голодомора геноцидом была в Конгрессе. "И я вспоминаю, когда этот вопрос вышел на уровень Палаты представителей, началась очень серьезное противодействие со стороны России. Пресс-секретарь российского МИД тогда еще выступила с заявлением, что это недопустимо, и началось активное давление со всех сторон", сказал Чалый.

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Посол рассказал, что началась массированная кампания противодействия. Сначала это были попытки пикетирование посольства, но они быстро были прекращены. Затем были кибератаки, попытки применения мошеннических схем, а впоследствии - звонки так называемых пранкеров.

"Да, после моих встреч с губернаторами штатов, принимавших соответствующие прокламации, на их аккаунты в Twitter, Facebook сразу заходили боты и начинался поток критики. Были также звонки пранкеров, которые представлялись послом Украины в США и говорили, что мы с вами вот встречались недавно, отмените свое решение – примерно в таком ключе. В результате, я считаю, что за нами просто не успели, и мы совместными действиями, вместе с украинской властью, с украинскими организациями в США смогли добиться поставленных целей", - считает дипломат.

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"Я уже не говорю о попытках теневым способом продвинуть планы обмена Крыма на прекращение войны, противодействие введению санкций против агрессии России, информационные атаки. В конце концов, не достигнув результата, там решили отомстить и включили посла Украины в США в российский санкционный список. Я воспринимаю это как своеобразную награду наших дипломатических успехов в США", добавил Чалый.

Посол рассказал, что для нейтрализации этого противодействия россиян была выстроенная проектная схема на два года. "Для того, чтобы отвлечь внимание и переориентировать противодействие оппонентов, мы решили одновременно работать во всех штатах. Это были общие усилия дипломатов посольства в Вашингтоне, генеральных консульств в Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорке, а также американских украинском и украинских организаций в США и наших друзей из других диаспор. Мы добивались принятия прокламаций в каждом штате по признанию Голодомора - геноцидом. В общем, на сегодня это было сделано в 23 штатах. В то же время, что также важно, каждый штат таким образом давал сигнал своим конгрессменам и сенаторам о поддержке нашей инициативы", - сказал Чалый.

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