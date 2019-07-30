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30.07.19 01:27

Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена

Советник президента, новоизбранный нардеп, основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий заявил, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас". У руководительницы Минздрава Ульяны Супрун эти слова вызвали удивление.

Советник Зеленского, нардеп Радуцкий заявил об особенностях лечения "представителей разных рас". Супрун удивлена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Радуцкий заявил в интервью газете "Ваше здоровье".

Обсуждая внедрения в Украине международных клинических протоколов, он отметил, что их необходимо адаптировать.

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными", - сказал Радуцкий.

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Руководителя Министерства здравоохранения Ульяну Супрун эти слова очень удивили.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - написала она в Фейсбуке.

Руководитель МОЗ пояснила, что медицинские протоколы - универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту.

"Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для Украинской, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый ", - отметила Супрун.

Напомним, Радуцкий прошел в парламент от партии "Слуга народа". Глава штаба партии Александр Корниенко заявил, что Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения.

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