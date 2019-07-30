Наемники РФ ведут обстрелы из запрещенного вооружения. Ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке штаба ОС по состоянию на 07:00 30 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"29 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Каменки - из реактивного пехотного огнемета; в районе населенного пункта Гнутово - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

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"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - отметили в штабе ОС.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны один раз: возле Луганского - из гранатометов различных систем. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - констатировали в штабе ОС.