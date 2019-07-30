"Голос" - Зеленскому: "Ситуация с Окружным админсудом Киева требует жестких действий"

Об этом партия "Голос" заявила 29 июля, передает Цензор.НЕТ.



"Ситуация с Окружным админсудом Киева требует от президента жестких действий. Обнародование разговоров судей Окружного административного суда Киева и выявленные факты возможного незаконного вмешательства суда в деятельность других органов власти требуют от президента Владимира Зеленского неотложных действий, которые докажут его готовность отказаться от "ручной" судебной системы и по-настоящему перезагрузить судебную реформу", – сказано в сообщении.

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"Голос" считает, что "промедление со стороны власти создает условия для избежания ответственности фигурантами расследований и может свидетельствовать о намерении сохранить "карманные" суды".



"Чтобы доказать задекларированное перед выборами намерение обновить судебную систему, призываем президента Владимира Зеленского публично изложить свою позицию, способствовать привлечению фигурантов дела к ответственности, гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и связанных коррупционных схем, а также принять меры для остановки проведения конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей от уполномоченного Верховной Рады по правам человека", – говорится в заявлении.



"Голос" также призвал Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) "оперативно рассмотреть вопрос объявления подозрения председателю и судьям ОАСК и другим фигурантам расследованных преступлений".

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"Эти шаги продемонстрируют готовность к настоящим изменениям, в том числе и в судебной ветви власти, за которые проголосовали украинцы на президентских и парламентских выборах", – подчеркнули в партии.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.