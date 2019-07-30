Украина готовится к худшему "газовому" сценарию, - Герус

Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Україна, передает Цензор.НЕТ.

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", - сказал он.

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Герус добавил, что есть интерес европейских компаний по своп-соглашениям, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно.

"Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой", - отметил Герус.

Представитель Президента напомнил, что "Газпром" готов возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство.

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил Герус.

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Вместе с тем, в Нафтогаза заверили, что имеют запасной план на случай, если переговоры с Газпромом по транзиту газа будут неудачными. Об этом в интервью каналу "KRYM - критическое мышление" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы не против переговоров. Мы всегда готовы их вести. Мы их ведем с желанием иметь контракт. Мы их ведем с желанием иметь нормальные отношения. Но при этом мы четко говорим: у нас всегда есть план Б. Этот план Б мы уже несколько раз реализовывали в отношениях с Газпромом. Каждый раз этот план спасал ситуацию", - сказал Коболев.

По его словам, если случится так, что России удастся построить Северный поток - 2, Украина через Нафтогаз сможет получить компенсацию.

"Через новый судебный процесс в Стокгольме, в котором Нафтогаз требует от Газпрома определенные финансовые компенсации за те механизмы, которые нам позволяет действующий контракт. Мы точно его (иск. - Ред.) инициировали, но четко показали, если с нами не договариваться, это всегда будет иметь последствия", - напомнил Коболев.

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Он подчеркнул, что конечная цель переговоров Нафтогаза и Газпрома - подписание нового контракта на максимально долгий период с максимально выгодными для Украины условиями.

Как сообщалось, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.