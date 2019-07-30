Средняя зарплата в Украине в июне 2019-го достигла гривневого максимума - 10 783 грн, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец.

Средняя зарплата в Украине в июне 2019 составила 10783 грн (+ 17,96% за год), в долларовом эквиваленте она составила $410. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 8,1% в год.

Самый высокий уровень зарплат в июне месяце зафиксирован в Киеве - 15,650 тыс. грн, Донецкой области - 12,483 тыс. грн и Киевской области - 11,130 тыс. грн.

Самый низкий - в Кировоградской области – 8,574 тыс.грн, Черниговской области - 8,578 тыс. грн и Тернопольской области - 8,686 тыс. грн.

Больше всего в Украине по-прежнему зарабатывают работники финансовой и страховой деятельности - в среднем 18,1 тыс. грн, работники в сфере информации и телекоммуникации - 17,6 тыс. грн и государственного управления и обороны - 15,1 тыс. грн.

Меньше всего зарабатывают в сфере временного размещения и организации питания - 6,876 тыс. грн и в свфере здравоохранения и предоставления социальной помощи - 7,542 тыс. грн.

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