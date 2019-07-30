Никто не будет заставлять депутатов в Раде нажимать кнопки, - замглавы ОП Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Смотрите, никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать. Никто не собирается переламывать кого-то. Всегда будет какой-то процент тех, кто против того или иного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - сказал Тимошенко.

По его мнению, подготовка законопроекта - это "не только однопартийная история", это - разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого - президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - отметил Тимошенко.

Он также рассказал, что при формировании Кабинета министров некоторые люди из Офиса президента уйдут в исполнительную власть.

"Да, уйдут. Но думаю, что таких будет немного. То же самое касается и списка партии "Слуга народа"... Есть большой кадровый голод. Но это также вопрос финансов. Нужно людям объяснять, что если мы хотим, чтобы не воровали, нужны другие зарплаты. Потому что на местах, на топ-должностях не могут работать люди за 15-20 тыс. гривен, когда специалисты такого же класса в частной компании получают 20, 30, 40 тыс. долларов", - добавил замглавы ОП.

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