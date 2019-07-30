ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЦИК".

"Сегодня, 30 июля ЦИК принял оригинальные протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 69 (Закарпатская область)", - отметило ведомство.

Отмечается, что таким образом принято оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.

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Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "уточненный".

Кроме того, Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования на ОИК № 127 с пометкой "уточненный" до 1 августа.