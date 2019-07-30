Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Одна из основных причин проведения "переписи" - подозрение, что главари террористов разворовывают выделяемые Кремлем средства.

"Судя по всему, в Кремле есть большие опасения, что деньги разворовываются, что цифры количества населения, которые им подают с неподконтрольных территорий, завышены. То есть, приходит сумма, которая рассчитана на "мертвые души", и эти деньги, которые якобы для "мертвых душ", идут в карманы "чиновникам" оккупационной администрации. Это подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько будет голосов людей, кто подвергся в течение пяти лет массированной обработке пропагандой", - говорит журналист из Луганска Александр Белокобыльский.

Читайте также: Россияне, получившие украинский паспорт, все равно будут оставаться гражданами России, - Песков об инициативе Зеленского по второму гражданству

Отмечается, что кроме возраста, пола и рода деятельности, российские власти также хотят узнать об отношении к поддерживаемым РФ группировкам "ЛНР" и "ДНР" и о том, кто виноват в войне на Донбассе.

Смотрите также: "Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев": российские пропагандисты использовали брата главы Донецкой ОВГА Кириленко, чтобы показать "гражданскую войну". ВИДЕО

Известно, что на "перепись" планируют потратить несколько сотен миллионов рублей.