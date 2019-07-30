Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, - Нефьодов

Об этом он рассказал "Укринформу", находясь в Трускавце в качестве одного из представителей так называемой Школы народных депутатов партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефьодов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

Свое участие в учебной программе, организованной "Слугой народа" совместно с Киевской школой экономики для вновь избранных народных депутатов, Нефьодов объяснил тем, что это очень важно для народных избранников. "Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче", - сказал глава Гостаможслужбы.

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