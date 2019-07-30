Спикер МИД РФ Захарова сравнила с "библейской притчей" идею создания всемирного украинского русскоязычного канала

Свое мнение она изложила в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!

Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней", - отметила Захарова.

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Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о проекте запуска украинского русскоязычного канала, который покрывал бы "русскоязычное население во всем мире", чтобы "бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ".