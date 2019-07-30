"Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью для "Укринформ".

Отвечая на вопрос, поможет ли сближению президентов тот факт, что оба работали на телевидении, глава МИД сказал: "Я не могу этого сказать. Какое-то время шоу The Apprentice, которое вел Трамп, было одним из самых популярных. Я интересовался мнением об этом шоу многих своих американских друзей и знакомых – кому-то оно очень нравилось, кому-то нет. Это сугубо индивидуальное дело. Я считаю, что все зависит от личного контакта. Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт - считайте это таким интуитивным утверждением".

Также Климкин сказал, что у экс-президента Порошенко "был нормальный контакт с Трампом".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.