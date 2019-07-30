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30.07.19 12:33

Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве. ВИДЕО

На встречах с городским головой Киева Виталием Кличко руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан просил мэра отойти от института "смотрящих".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Богдан заявил во время брифинга во вторник.

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Также, по словам Богдана, Кличко сам подтвердил, что не контролирует Киевсовет.

"Он большой человек, но он потерял контроль в Киеве. Он подтвердил, что не контролирует ситуацию в городе. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром. Он не задействован в коррупции, но иногда он пользуется возможностью передвигаться частным транспортом", - добавил Богдан, очевидно, говоря о расследовании программы "Схемы" о полете Кличко на самолете с Вадимом Столаром и Максимом Микитасем.

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