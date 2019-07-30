Нацсовет по ТРВ обнаружил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала соратника Медведчука NewsOne

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал он.

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно: "Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях".

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Он отметил, что в ходе проверки были исследованы высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов. "Телемост - это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", - сказал Костинский.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Также стало известно, что представители телеканала NewsOne отказываются получать сообщения от Нацсовета о проведении внеплановой проверки, которая должна состояться в течение 22-23 июля.

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