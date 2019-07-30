Богдан: Мне предлагали $20 млн за сохранение Кличко на должности главы КГГА. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга во вторник.

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"Ко мне подходил один из адвокатов так называемых "смотрящих" и высказал предложение, поскольку работа с бюджетом горсовета позволяет получать им 40 млн долларов в год, он попросил не трогать главу городской администрации и предложил разделить этот доход пополам. Я не был готов к такому разговору и не зафиксировал его, но передам данные о нем правоохранительным органам", - сказал Богдан.

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При этом он отметил, что в 2014 году Кличко был назначен главой КГГА на основании смены президента и определенных политических договоренностей, однако теперь не хочет уходить с должности по этой же норме.