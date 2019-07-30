Есть несколько кандидатур на должность главы КГГА, включая Кличко, - глава ОП Богдан

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан.

По его словам, в числе претендентов и нынешний городской голова Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил глава ОП.

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