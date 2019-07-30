У меня есть конкретные доказательства участия РФ и спецслужб в войне на Донбассе, - российский наемник Чистов

Об этом он сообщил в интервью "Медузе", передает Цензор.НЕТ.

По словам Чистова, на Донбассе он занимался сбором данных для передачи ЦРУ, из-за чего был в дальнейшем осужден в России за госизмену.

"(Мне удалось узнать. - Ред) очень многое касательно участия РФ и спецслужб в этом конфликте. У меня были конкретные доказательства их участия. Говорить о них сейчас я опасаюсь", - сказал Чистов.

Он также подтвердил "причастность сотрудников российских спецслужб к "Призраку"", но отказался сообщить подробности из-за боязни за свою жизнь и жизнь его родных.

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Следует отметить, что за участие в конфликте Чистова внесли в базу данных "Миротворец".