Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Кандидатуры премьер-министра президенту вносит коалиция фракций. Если будет создана коалиция фракций – это одна система координат, тогда должно быть коалиционное соглашение, должны быть прописаны инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы. Если это будет монофракция – другой вопрос", - сказал Богдан.

При этом он добавил, что в любой ситуации претендент на должность премьер-министра должен провести встречу с депутатским корпусом.

"Это не будет исключительно решением президента, хотя очень большая часть ответственности ложится именно на него", - сказал глава ОП.

.Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 1 сентября Верховная Рада не успеет начать работу из-за судебных процессов, - глава ОП Богдан