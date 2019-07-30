Кабмин после заявления Зеленского отстранил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на публикацию в "Урядовому курʼєрі".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Ноняка отстранят от работы. Тогда он пояснил, что причиной стало то, что отсутствовал контроль за соблюдением установленных норм веса автотранспорта, и поборы со стороны работников службы.

Сам Ноняк после заявления Зеленского написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст некоторых чиновников, и что он планирует содействовать проведению служебной проверки.

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