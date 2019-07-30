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30.07.19 13:32

Кабмин после заявления Зеленского отстранил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка

Кабинет министров отстранил от работы главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Кабмин после заявления Зеленского отстранил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на публикацию в "Урядовому курʼєрі".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Ноняка отстранят от работы. Тогда он пояснил, что причиной стало то, что отсутствовал контроль за соблюдением установленных норм веса автотранспорта, и поборы со стороны работников службы.

Сам Ноняк после заявления Зеленского написал, что ему стало известно об отстранении от должности из уст некоторых чиновников, и что он планирует содействовать проведению служебной проверки.

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