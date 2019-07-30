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30.07.19 13:41

Нужно закончить формирование ОТГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан

Председатель Офиса президента Андрей Богдан объяснил, почему невозможно провести досрочные местные выборы в Украине.

Нужно закончить формирование ОТГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Местные выборы… Вы должны понять, что их невозможно провести досрочно без принятия соответствующего закона. Мотивация такого закона мне пока непонятна. Также у нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления.Часть выборов в объединенных территориальных громадах состоялась, а часть нет. Было бы законодательство было бы логично закончить формирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении", - заявил Богдан.

Также глава Офиса президента отметил, что принятие этого решения зависит от депутатов парламента: "Будет ли принято такое решение, это диалог с депутатами. Они все имеют свое мнение".

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине будут проведены в 2020 году. 

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