Во Львовской области мужчина сжег себя после ссоры с женой, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Яворовский отдел полиции 29 июля поступило сообщение о том, что в одном из сел района мужчина облил себя бензином и поджег.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, около десяти часов вечера 57-летний житель одного из сел района, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с женой пошел на огород, облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, однако во вторник утром он скончался от полученных повреждений.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Житель Каменского совершил самосожжение и сжег чужую квартиру. ФОТО