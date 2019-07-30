Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ на Луганщине

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, опубликованном на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"28 июля, управляя полетом мини-БПЛА над западно-северо-западной окраиной н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 2 км на запад. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА", - говорится в отчете.

Команде СММ удалось благополучно приземлить БПЛА, однако, наблюдатели констатировали, что аппарат был поврежден: сломано крепление камеры, пробоина в корпусе и отсутствуют пропеллеры.

Согласно оценке, повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия.

Наряду с этим, в течение выходных зафиксированы другие препятствия относительно беспилотников ОБСЕ на оккупированных территориях.

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