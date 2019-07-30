Рассмотрение апелляции на арест обвиняемого в убийстве Сергиенко Мельника перенесли на сентябрь в связи с неявкой адвокатов

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такое решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда 30 июля.

Как отметила председательствующая судья, накануне сторона защиты направила суду письмо с сообщением о том, что не ее представители не смогут присутствовать на рассмотрении жалобы 30 июля, поскольку в этот день должны явиться на другое судебное заседание в Харькове.

При этом представителей черкасской прокуратуры и представителя пострадавших адвокаты о своем отсутствии не предупредили.

"Не состоялось заседание в связи с тем, что сторона защиты очень поздно сообщила суду о том, что она не сможет появиться. Со стороны обвинения явились все, в том числе, представители потерпевших", - пояснил начальник отдела прокуратуры Черкасской области Антон Греков.

Рассматриваемая жалоба касается меры пресечения в виде ареста Мельника, принятой судом в марте текущего года. После этого в мае были другие постановления суда об аресте, поэтому неизвестно что может означать новое решение по поводу старой меры пресечения. Обвинение утверждает, что даже в случае обжалования в пользу Мельника он все равно останется под стражей, так как существуют более новые решения о мере пресечения в виде ареста.

"Эта практика новая для Украины. Раньше ни одна из сторон не была в праве обжаловать вынесенные решения во время судебного производства. Конституционный суд внес изменения, облегчив тем самым положение обвиняемого. Теперь на любой стадии, в том числе в судебном производстве, вправе обжаловать такие решения. Поскольку это нове для всех, то практику будем нарабатывать в процессе".

При этом Греков подчеркнул, что, по мнению прокуратуры, обвиняемый в организации преступления Мельник должен остаться под арестом.

"Наша позиция однозначна - он должен содержаться под стражей. Риски мы постоянно обосновываем в судебных производствах. Лицо длительное время уклонялось от следствия.

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

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1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.