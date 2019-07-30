Балух в письме активистке осудил кремлевский режим, навязывающий ему гражданство РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, копию письма Балуха латвийская активистка передала "Укринформу".

"Вынужден признаться, что формулировать мысли мне сейчас удается с трудом. Муторное чувство тревоги и беспрерывной тоски по Маме и родным в данный период густо разбавлены изъедающей сознание злобой на бессилие, [невозможность] оперативно и эффективно противостоять цинизму системы режима, что возомнил себя правомочным, отобрав у человека паспорт его родной страны, высокопарно жаловать ему гражданство в своем заповеднике оксюморона", - сообщил Балух.

О своем состоянии физического здоровья после выходы из длительной голодовки украинский политзаключенный не пишет.

Балух также благодарит Лазду за ее роль в том, что украинские активистки сделали ему две вышиванки взамен отобранных в заключении, а также просил передать низкий поклон украинским мастерицам, сделавшим это.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.