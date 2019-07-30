С начала года в Украине разоблачены 8 группировок, причастных к торговле людьми, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Только за первый квартал 2019 года подразделениями Госпогранслужбы Украины совместно с взаимодействующими органами прекращено функционирование 8 противоправных групп, причастных к торговле людьми, в составе 29 человек, а также задержаны 14 организаторов и 6 пособников. Судами вынесены 3 обвинительных приговора в отношении 3 человек, из которых 1 человек получил реальный срок заключения. Кроме того, по информации ГПСУ начато 20 уголовных производств по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и предупрежден вывоз за границу 26 потенциальных жертв торговли людьми, преимущественно женщин", - говорится в сообщении.

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Для эффективности работы пограничников продолжена практика проведения совместных международных операций. В частности в настоящее время идут активные мероприятия с береговой охраной Турецкой Республики, правоохранительными органами Италии, Гражданской гвардией Испании и Пограничной стражей Республики Польша

Это дает возможность разоблачить международные каналы торговли людьми. Так, сотрудники оперативных подразделений Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками польской полиции (подразделение CBSP, Гданьск), оперативным подразделением таможни Литвы при поддержке Европола провели совместные мероприятия по документированию незаконного привлечения гражданином Польши к работе граждан Украины на нелегальной фабрике по изготовлению табачных изделий. В результате принятых мер в начале июля этого года сотрудники польской полиции в районе г. Катовице обнаружили нелегальную фабрику по изготовлению сигарет. Задержан польский организатор, который привлек к незаконной деятельности 11 граждан Украины.

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