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30.07.19 15:36

Избранный депутатом от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Избранный народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" блогер Макс Бужанский, который не скрывает своего негативного отношения к Майдану, обратился к министру обороны Степану Полтораку с требованием объяснить участие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков воинов Первой Украинской дивизии "Галичина" Украинской Национальной Армии.

Избранный депутатом от "Слуги народа" Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться

Свое возмущение Бужанский высказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Степан Полторак, будьте так добры, сообщите, пожалуйста, кто санкционировал присутствие военнослужащих ВСУ на перезахоронении останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС? Кто отдал команду военнослужащим ВСУ накрыть гробы с останками солдат 14-й дивизии Ваффен СС Государственным Флагом Украины?" - обратился к главе МО будущий нардеп.

Также он спросил Полторака, как министр оценивает исполнение государственного гимна Украины в присутствии военнослужащих ВСУ "при перезахоронении останков солдат эсэсовской дивизии" и "кто дал команду военнослужащим ВСУ на отдание воинского салюта при перезахоронении".

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 По требованию Бужанского в Министерстве обороны уже отреагировали и назначили служебную проверку.

"В связи с критическими замечаниями в социальных сетях в адрес оборонного ведомства по привлечению военнослужащих Вооруженных Сил Украины к мероприятиям по перезахоронению участников Второй мировой войны в селе Красное Золочевского района Львовской области, решением министра обороны Украины Степана Полторака назначена служебная проверка", - сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, Военной службе правопорядка в ВСУ, а также соответствующим должностным лицам Львовского гарнизона поручено проверить все причины и обстоятельства участия военнослужащих в мероприятии.

"По результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны соответствующих должностных лиц в части, касающейся несоблюдения ими требований законодательства, руководящим составом Министерства обороны Украины будут приняты соответствующие решения", - отметили в Минобороны.

Избранный депутатом от Слуги народа Бужанский пожаловался на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии Галичина. В Минобороны пообещали разобраться 01

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