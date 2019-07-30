Экс-наемники РФ Цемах и Куприян будут давать показания в голландском суде по делу "MH17" в качестве свидетелей, - прокурор Пересада

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сказал прокурор Олег Пересада в Киевском апелляционном суде.

Во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.

Прокурор подтвердил, что "экс-начальник ПВО" будет свидетелем в голландском суде. По его словам, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.

"Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении", - подчеркнул Пересада.

Он также отметил, что "экс-начштаба" боевиков Куприян, укравший автотрейлер для перевозки "Бука", недавно вышел из тюрьмы. Куприян также будет свидетелем в процессе о крушении сбитого самолета, а не обвиняемым.

Где сейчас находится Куприян прокурор отвечать отказался.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.