Экс-наемники РФ Цемах и Куприян могут давать показания в голландском суде по делу "MH17", - прокурор Пересада (исправлено)

Эту информацию подтвердил Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Он отметил, что "экс-начальник ПВО" Цемах может быть допрошен в голландском суде. По словам прокурора, процедура дачи показаний определена в межгосударственном соглашении между Украиной и Нидерландами.

"Теоретически предусмотрена процедура допроса свидетелей и обвиняемых по видеоконференции, согласно договору между Украиной и Королевством Нидерланды", - подчеркнул Пересада.

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Он также отметил, что Куприян недавно вышел из тюрьмы. Он также может быть допрошен в качестве свидетеля в процессе о крушении сбитого самолета. Где сейчас находится Куприян, прокурор отвечать отказался.

В то же время, по словам Пересады, ни тот, ни другой не являются в данный момент подозреваемыми по делу MH17.

"Куприян был осужден именно как участник террористической организации. И он уже отсидел свой срок и вышел на свободу не так давно, как оказалось. Поскольку "закон Савченко к нему применился и значительная часть его срока была "съедена" еще на стадии досудебного следствия. Цемах в данный момент задержан как член террористической организации, именно в этом он и подозревается. И официально он пока к MH17 не имеет никакого отношения. Будет он его иметь или нет - вопрос досудебного следствия, то есть пока говорить рано", - подчеркнул Пересада. По его словам, во вторник, 30 июля, суд намерен рассмотреть апелляцию на арест Цемаха.

Допросят ли Куприяна, зависит от позиции прокурора, который будет поддерживать обвинение. "Если он посчитает нужным допросить Куприяна, то может и по видеосвязи. Но поскольку Куприян уже освободился, то может теоретически и сам явиться по вызову в суд в Нидерланды", - сообщил прокурор.

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По его словам, договором между Украиной и Нидерландами предусмотрены различные варианты участия в ходе судебного заседания свидетелей и подсудимых, в том числе и в режиме видеоконференции.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.