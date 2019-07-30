Полиция взяла под охрану помещение с документами окружной комиссии в Покровске, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областной главк полиции.

"На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции. Около ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет", - сообщается в информации.

Согласно информации, на месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан.

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"Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - добавили в главке.

Также в облполиции напомнили, что по информации о возможных нарушениях избирательного законодательства продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

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Как сообщалось, протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает.

Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины.

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