Осужденный за убийство патрульных в Днепре Пугачев оспаривает пожизненное заключение

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепровского апелляционного суда, где началось рассмотрение апелляционной жалобы Пугачева.

"Сегодня в Днепровском апелляционном суде начали рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам Пугачева и его защитника на приговор суда присяжных Кировского районного суда г.. Днепра от 8 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда рассмотрела заявление обвиняемого о переносе слушания дела. По делу объявлен перерыв до 17 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийца двух полицейских в Днепре Пугачев приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, – Нацполиция

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.



Позже водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот отказался.



Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.