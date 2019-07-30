Суд отпустил под личное обязательство активиста Майдана Бибика, обвиняемого в том, что он насмерть сбил "свободовца" Дидыча

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Прокуратура просила суд заключить Бибика под стражу, но судья Олег Белоцерковец не удовлетворил это ходатайство и избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Суд над Леонидом Бибиком длился с 2015 года. В 2016 году он был освобожден по закону об амнистии. По жалобе потерпевших Апелляционный суд отменил такое решение и вернул дело в суд первой инстанции. До мая 2018 года Бибик посещал заседания, впоследствии попросил сменить защитника и исчез.

В августе прошлого года прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, суд дал разрешение, однако в течение шести месяцев правоохранителям не удалось найти Бибика. Его объявили в розыск. По месту его регистрации сказали, что он уехал в неизвестном направлении. В марте 2019 суд дал повторное разрешение на задержание и привод Бибика.

Как сообщалось, 18 февраля 2014 года Леонид Бибик находился возле Мариинского парка. Пытаясь вырваться из окружения силовиков, он увидел брошенный с открытыми дверями "ГАЗ" и решил сесть за руль, чтобы "прорвать строй "Беркута" и выехать на Институтскую". Уже на обратном пути, в Крепостном переулке, он сбил "беркутовца", который получил перелом ноги, а вслед за ним - насмерть активиста Сергея Дидыча.

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