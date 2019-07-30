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30.07.19 16:36

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ. ФОТО

Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следователя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ 01

Задержанного вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ 03

25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина . Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Суд избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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