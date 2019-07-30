Задержан бывший первый замначальника Нацполиции в Одесской области Гейко, который скрывался, - НАБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Задержанного вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал экс-главе одесской полиции Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина . Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина -7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Суд избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.