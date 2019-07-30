На железной дороге коллапс, вывезти рекордный урожай зерна не получится, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Об этом заявил глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко в эфире 24 канала.



Как сообщает эксперт, в этом году по данным Министерства сельского хозяйства США, Украина ожидает рекордный урожай зерна – 72,2 миллиона тонн.



"Это отличный показатель. Нам способствовала погода, наши аграрии отлично справились. Единственный нюанс – надо это (урожай зерна. – Ред.) в сроки правильно вывезти. А вот с этим у нас собственно и случается основная проблема", отметил Криворучко.



При этом, глава ассоциации заявил, что существует опасность, что "Укрзализныця" не справится с вывозом такого объема урожая в силу различных факторов.

"Коллапс уже имеет место. В августе-сентябре ситуация будет усугубляться. Значит на основные рынки сбыта мы перевозим нашу продукцию через порты большой Одессы и вот там у нас есть несколько факторов. У нас ситуативно есть нехватка локомотивов.



Вторая проблема – рекордный объем дорожного фонда на ремонт автодорог, который с июня-июля перенесся на август-сентябрь. Соответственно, автодороги будут ремонтироваться, будут частично закрыты, что уменьшит их пропускную способность для перевозки в первую очередь зерновых. Соответственно, увеличиться нагрузка на железнодорожный транспорт", заявил Криворучко.



Кроме того, нагрузка в данный период на железную дорогу будет большей, в связи с тем, что на август у многих металлургических предприятий припадает период ремонтов. Соответственно, то железорудное сырье, которое по железной дороге доставлялось для внутренней переработки на металлургических комбинатах, будет отправляться на экспорт. И это тоже приведет к тому, что нагрузка в августе-сентябре будет еще выше, заявил Криворучко.



По словам Криворучко, проблема все-таки может быть решена, если "Укрзализныця" не упустит момент и приготовится к решению проблемы.





