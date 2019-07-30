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30.07.19 17:28

Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель может быть отменен уже к концу этого года.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно", - сообщил Гончарук.

По его словам, сейчас Офис президента проводит переговоры со Всемирным банком по модели открытия рынка сельхозземель в Украине. Так, согласно наиболее радикальной модели, отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 3% в год, а в соответствии с наименее радикальной - на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

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