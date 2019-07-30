Директор лицея на Луганщине задержан при получении 10 тыс. взятки, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Следствием установлено, что руководитель профессионального лицея за получение свидетельства квалификационного уровня по рабочей профессии требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 10 тыс грн. Педагог, используя свое служебное положение, пообещал за вышеуказанную денежное вознаграждение выдать документ об образовании государственного образца без прохождения обучения и сдачи экзаменов.

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29 июля 2019 фигуранта задержали в его собственном автомобиле сразу после получения им неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Указанные денежные средства были изъяты на месте происшествия.

Действия указанного должностного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды).

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления и подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества".

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