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30.07.19 17:37

Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором: обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество между США и Украиной

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма провел встречу с Временным Поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором: обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество между США и Украиной

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарья Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Леонид Кучма принял Временного Поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. В разговоре обсудили ход выполнения Минских соглашений и ряд вопросов сотрудничества между Украиной и США. В частности, речь шла о первоочередности выполнения блока Минских договоренностей по безопасности и освобождении удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Кучма выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за всестороннюю поддержку Украины.

Тейлор заверил в дальнейшей готовности США системно работать для того, чтобы Украина достигла успеха. Стороны договорились о постоянной поддержке контактов в будущем. 

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Кучма встретился с временным поверенным в делах США в Украине Тейлором: обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество между США и Украиной 01

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