В Киевской области во время семейной ссоры, муж ударил жену ножом в шею, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошел утром 29 июля. В полицию поступило сообщение от женщины, которая стала свидетелем конфликта супругов.

"Выездом следственно-оперативной группы полиции на место происшествия было установлено, что у семейной пары во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. Тогда мужчина схватил кухонный нож и порезал горло своей 27-летней жене. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении Фастовской больницы, после операции", - говорится в сообщении.

Известно, что у супругов есть трое совместных детей в возрасте 10 месяцев, 5 и 6 лет. В настоящее время они находятся под опекой службы по делам детей.

29-летнего нападавшего задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту этого правонарушения, открыто уголовное производство по ст. 115, ст. 15 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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