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30.07.19 17:58

Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами

Министерство образования обнародовало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами на бюджетные места в вузы. Речь идет о поступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения.

Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2019 году такой:

  1. Международное право - 194,25
  2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004
  3. Международные экономические отношения - 190,84
  4. Стоматология - 189,176
  5. Политология - 189,125
  6. Журналистика - 188,75
  7. Медицинская психология - 186,9
  8. Культурология - 185,691
  9. История и археология - 185,05
  10. Публичное управление и администрирование - 183,804

Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности "Право", "Инженерия программного обеспечения", "Экономика", "Сфера обслуживания", ряд специализаций "филологии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абитуриенты подали больше всего заявлений на специальности "Право" и "Филология", "Менеджмент", "Среднее образование" и "Компьютерные науки"

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. В ТОП-10 появились "Медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование".

Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами 01

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