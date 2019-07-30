Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в 2019 году такой:
- Международное право - 194,25
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004
- Международные экономические отношения - 190,84
- Стоматология - 189,176
- Политология - 189,125
- Журналистика - 188,75
- Медицинская психология - 186,9
- Культурология - 185,691
- История и археология - 185,05
- Публичное управление и администрирование - 183,804
Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на специальности "Право", "Инженерия программного обеспечения", "Экономика", "Сфера обслуживания", ряд специализаций "филологии".
По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. В ТОП-10 появились "Медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование".