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30.07.19 18:23

Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ поймали на систематических взятках руководителя одного из райотделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от местных жителей за содействие в закрытии исполнительного производства без взимания штрафных санкций и не представление в суд обращений о временном ограничении в праве выезда за границу.

Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство должностным лицом  30 тыс. гривен у очередного должника за закрытие ряда исполнительных производств.

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Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете при получении 20 тыс. гривен - второй части взятки.

Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ 02

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Чиновник Госисполнительной службы задержан на Ивано-Франковщине на взятке 30 тыс. грн, - СБУ 03

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении.

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